Cristiano Ronaldo pode fazer "hat-trick" de troféus The Best

Cristiano Ronaldo pode vencer, esta quinta-feira, o terceiro troféu The Best da carreira e ser eleito pela sexta vez o melhor jogador do mundo. Terá de bater Robert Lewandowski, o favorito, e Lionel Messi.

O internacional português venceu as duas primeiras edições do novo troféu da FIFA, em 2016 e 2017, além de ter vencido a Bola de Ouro nesses anos e em 2008, 2013 e 2015. As duas vitórias garantem-lhe o estatuto de jogador que mais vezes venceu o The Best.

Por seu lado, apesar de só ter um The Best, Lionel Messi tem mais Bolas de Ouro que qualquer outro jogador da história: são seis, conquistadas em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

Porém, os dois grandes futebolistas da última década têm, esta quinta-feira, rival à altura. Lewandowski é considerado o favorito a arrecadar o troféu, depois de ter vencido a Liga dos Campeões, a Bundesliga e a Taça da Alemanha com o Bayern de Munique.

O ponta de lança polaco foi o melhor marcador da Champions e, em outubro, foi eleito o melhor jogador do ano para a UEFA.

Esta época, não há Bola de Ouro para o melhor jogador do mundo. Contudo, Ronaldo e Messi foram incluídos no melhor onze da história.

Finalista vencida pode ser The Best

Na eleição da melhor jogadora do mundo, é a dinamarquesa Pernille Harder, que deixou o Wolfsburgo pelo Chelsea, que leva vantagem.

A jogadora mais cara da história ajudou o Wolfsburgo a chegar à final da Liga dos Campeões, que perdeu para o agora pentacampeão europeu Lyon, da francesa Wendie Renard e da inglesa Lucy Bronze (agora no Manchester City), que também estão nomeadas.

O Wolfsburgo também se sagrou campeão alemão, com 27 golos de Harder, que ainda ajudou a Dinamarca a chegar ao Euro 2022.

Klopp e Flick disputam prémio

Os alemães Jurgen Klopp (campeão inglês com o Liverpool), atual detentor, e Hans-Dieter Flick (campeão europeu com o Bayern de Munique) concorrem com o argentino Marcelo Bielsa (subiu o Leeds United) ao prémio de melhor treinador de futebol masculino.

O francês Jean-Luc Vasseur (campeão europeu com o Lyon), a britânica Emma Hayes (campeã inglesa com o Chelsea) e a selecionadora dos Países Baixos, Sarina Wiegman, são os candidatos a melhor técnico de futebol feminino.



As 11 categorias dos prémios The Best, em masculinos e femininos, serão eleitos por capitães e treinadores de todas as seleções, adeptos e representantes de órgãos de comunicação social de todo o mundo.



A cerimónia de entrega dos prémios The Best, que esteve inicialmente marcada para setembro, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19, vai realizar-se através de um evento exclusivamente virtual.