Cristiano Ronaldo integra onze ideal do ano

Cristiano Ronaldo, avançado da Juventus, integra o onze ideal do ano, segundo anunciou a FIFA esta quinta-feira, na gala dos prémios "The Best".

O internacional português estava ainda nomeado para o prémio de melhor jogador do ano, que acabou por perder para Robert Lewandowski.

O prémio é escolhido pela FIFPro, a associação mundial de jogadores, com o voto de 15,878 jogadores. Cristiano Ronaldo e Messi são recordistas com 14 presenças seguidas no onze do ano.

Thiago, Alexander-Arnold, Alphonso Davies, Lewandowski, Kimmich e Kevin De Bruyne figuram no onze do ano pela primeira vez.

Confira o onze ideal da temporada.

Guarda-redes: Alisson Becker (Liverpool)

Defesas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern de Munique), Virgil van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid)

Médios: Thiago Alcântara (Liverpool e Bayern de Munique), Kevin De Bruyne (Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

Avançados: Robert Lewandowski (FC Bayern Munich, Poland) Lionel Messi (FC Barcelona, Argentina) Cristiano Ronaldo (Juventus, Portugal)