Cristiano Ronaldo foi o segundo melhor do mundo e votou em Lewandowski

Cristiano Ronaldo ficou em segundo lugar na votação para o prémio de melhor futebolista do mundo, tendo votado nos ‘adversários’ Robert Lewandowski e Lionel Messi, que, por seu lado, preteriram o internacional português.

De acordo com os resultados das votações divulgados pela FIFA, o internacional polaco teve 52 pontos, mais 14 do que o avançado luso (38) e mais 17 do que o argentino (35), recordista de troféus e que tinha vencido o prémio no ano passado.

Lewandowski dominou nas preferências de todas as categorias de votantes, ou seja, selecionadores (554 pontos), ‘capitães’ de seleções (631), órgãos de comunicação social (807) e adeptos (679.997).

Já Ronaldo só não foi o segundo mais votado nas escolhas dos técnicos (186 pontos), cuja maioria preferiu Lionel Messi (196) a seguir ao avançado polaco.

Enquanto ‘capitão’ da seleção portuguesa, Ronaldo votou em Lewandowski (primeiro lugar), Messi (segundo) e no francês Kylian Mbappé (terceiro), mas não recebeu a mesma preferência dos outros dois finalistas.

O avançado polaco escolheu o espanhol Thiago Alcântara (primeiro lugar), seu ex-companheiro no Bayern, o brasileiro Neymar (segundo) e o belga Kevin de Bruyne (terceiro), ao passo que o internacional argentino elegeu Neymar (primeiro), Kylian Mbappé (segundo) e Lewandowski (terceiro).