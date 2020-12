Cavani castigado por publicação alegadamente racista

Edinson Cavani foi castigado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por uma publicação alegadamente racista nas redes sociais, e enfrenta uma possível suspensão por três jogos.

No final do passado mês de novembro, o ponta de lança uruguaio, de 33 anos, escreveu, no Instagram, "Gracias negrito!" em resposta a um amigo que o tinha congratulado pelo bis que deu a vitória ao Manchester United no terreno do Southampton.

Em português e castelhano (língua de Cavani), a palavra "negro" é usualmente tida como a forma mais respeitosa de designar um indivíduo de origem africana. Contudo em inglês tem ligação íntima à escravatura e considerada uma palavra ofensiva e de cariz racista.

A nuance linguística e cultural foi, precisamente, o argumento dado pelo Manchester United e por Cavani para se defender, quando a FA decidiu abrir-lhe processo pelo "post", que o avançado uruguaio apagou logo depois, juntamente com um pedido de desculpas.

Cavani pode levar castigo pesado

Esta quinta-feira, a FA confirmou o castigo a Cavani, por "conduta imprópria", tendo considerado que a publicação era "insultuosa e/ou abusiva e/ou imprópria e/ou difamatória para o futebol".

A FA entendeu, também, que o comentário constitui "uma referência, expressa ou implícita, a cor e/ou raça e/ou origem étnica".

Cavani podeser suspenso por até três jogos. Bernardo Silva foi banido por uma partida, na temporada passada, por um episódio do género: comparou uma fotografia de infância do companheiro de equipa Mendy com o Conguito, mascote de uma marca de chocolates.



Entretanto, em comunicado no site oficial, o Manchester United reiterou que a publicação de Cavani não tinha "absolutamente nenhum propósito malicioso" e que o internacional uruguaio apagou-a "assim que foi informado que poderia ser mal-entendida".

Edinson Cavani tem até 4 de janeiro de 2021 para responder.