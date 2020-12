Brasileiro que caminha 60 quilómetros para ver os jogos no estádio é eleito o adepto do ano

Marivaldo Francisco da Silva, de 48 anos, recebeu o prémio de adepto do ano na gala "The Best" da FIFA, pelo esforço que faz para assistir a cada jogo em casa do Sport.

O adepto faz 64 quilómetros a pé, uma caminhada de cerca de 12 horas, desde a sua casa até a Recife para assistir aos jogos do clube do coração.

Com alguns problemas técnicos, Marivaldo não conseguiu prestar declarações na gala, mas mostrou-se muito emocionado. Marivaldo venceu o prémio contra James Anderson, escocês que doou um milhão de libras para o futebol feminino e de formação, durante a pandemia da covid-19.

“Às vezes venho um dia antes da partida, para poder viver o clube, assistir jogos de outras modalidades, respirar o ar daqui, que é muito bom. As pessoas brincam, dizem que sou louco, no entanto faço por prazer e não sinto cansaço", afirmou Marivaldo, ao site do Sport