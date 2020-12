Bayer Leverkusen segura ex-Vitória de Guimarães até 2026

O Bayer Leverkusen anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Edmond Tapsoba, jogador que completou a formação em Portugal, no Leixões e no Vitória de Guimarães, até 2026.

Foi no Twitter que o clube alemão deu a notícia do prolongamento, por mais um ano, do vínculo do central internacional pelo Burquina Faso, de 21 anos. O extremo francês Moussa Diaby renovou até 2025.

Ao fim de meio ano na equipa principal, o Bayer Leverkusen contratou Tapsoba ao Vitória de Guimarães em janeiro de 2020, por 18 milhões de euros (4,5 milhões de euros (25%) iriam, supostamente, para o Leixões, um caso que o clube de Matosinhos levou até à FIFA).

Em pouco menos de temporada e meia na Alemanha, Tapsoba leva 36 jogos disputados pelos farmacêuticos. O Bayer Leverkusen é o atual líder da Bundesliga, com mais um ponto que o Bayern de Munique.