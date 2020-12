Jesus e o reencontro com o Estrela, "o clube do meu coração"

A partida entre Estrela e Benfica para a Taça de Portugal vai ser um “jogo especial” para Jorge Jesus.

“A Amadora é a terra onde eu nasci, a terra que fez de mim treinador, jogador. É o clube do meu coração. Aos nove anos já ia com o Estrela para todo o lado, mesmo quando estava nos distritais”, disse o técnico do Benfica.

Jesus espera que o clube “recupere cada vez mais”.

“A Amadora tem tradução, continua a ter estrelistas. É um dia especial voltar à Reboleira, àquele campo. Foi lá que aos 13/14 anos, comecei a jogar futebol.”

Oitavos de final

AD Fafe - Belenenses SAD ou Espinho

CF Estrela - Benfica

Rio Ave - Estoril

Braga - Torreense

Marítimo ou Salgueiros - Sporting

Moreirense - Santa Clara

Leiria ou Gil Vicente - Académico de Viseu

Nacional ou Leixões - FC Porto

Os oitavos disputam-se entre 12 e 14 de janeiro de 2021.