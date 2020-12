Álvaro Magalhães: "Benfica ainda não convence os adeptos"

Álvaro Magalhães considera que a promessa feita por Jorge Jesus no regresso à Luz, de um Benfica a jogar o triplo, ainda não se reflete nas exibições e nos resultados, que "ainda não convencem os adeptos".

Um desabafo, em declarações a Bola Branca, do antigo jogador e treinador do Benfica e do Gil Vicente, clube que os encarnados defrontam no próximo domingo, em partida do campeonato.

Quanto ao desafio de Barcelos, o treinador alerta para um clube minhoto que se "reforçou bem" e que é "sempre complicado para as equipas grandes". Álvaro Magalhães antecipa "um jogo difícil" e um Gil Vicente mais defensivo, "a jogar para o resultando", embora relembre que as águias têm no seu plantel e no ataque "jogadores de grande qualidade e que podem desequilibrar".

Apesar da incógnita, o treinador atribui maior favoritismo ao Benfica, no jogo que está marcado para as 17h30 de domingo e que terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.