Ex-ministro poeta vence Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes

Luís Filipe Castro Mendes é o vencedor do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes, com o livro “Poemas Reunidos”, foi anunciado esta quarta-feira.

O júri do galardão da Associação Portuguesa de Escritores (APE), com o patrocínio da Câmara de Amarante, destaca a “revisitação e renovação das formas clássicas, elegia e soneto, e, em especial, a relação com a tradição camoniana”.

“Poemas Reunidos”, de Luís Filipe Castro Mendes, também estabelece uma “ponte intercultural com o Oriente e o Brasil” e recorre a um “jogo dialógico com os autores do cânone cultural ocidental”.

“Mereceu igualmente destaque uma visão irónica e auto-irónica relativamente à contemporaneidade”, sublinha o júri constituído por Clara Rocha, Isabel Cristina Mateus e D. José Tolentino Mendonça.

Luís Filipe Castro Mendes foi ministro da Cultura no XXI Governo Constitucional, entre abril de 2016 e outubro de 2018.

O Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes, bienal, da Associação Portuguesa de Escritores com o patrocínio da Câmara Municipal de Amarante, admitiu a concurso obras completas de poesia ou antologias poéticas de autor publicadas nos anos 2018 e 2019, em português e de autor português.

O valor deste Grande Prémio é de 12,5 mil euros.

A cerimónia pública de entrega do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes será oportunamente anunciada.