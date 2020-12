Tiago Fernandes: "Quem é do Sporting só pode orgulhoso de ver esta equipa"

Tiago Fernandes, antigo treinador do Sporting, acredita que o clube está no caminho certo e que o planeamento da temporada foi bem-sucedido, elogiando o presidente, o diretor desportivo e o treinador.

“O trabalho que o presidente Frederico Varandas, o Hugo Viana e o Rúben Amorim estão a fazer tem sido fantástico”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Tiago Fernandes acrescenta que o Sporting “está no bom caminho e os sportinguistas têm de estar orgulhosos daquilo que está a ser feito". "É a melhor equipa a jogar futebol em Portugal”, atira.

O treinador, que esta época já orientou o Leixões, afirma que pode ser boa ideia para o clube de Alvalade reforçar-se na reabertura do mercado, em janeiro, em “pontos importantes, para prevenir algumas lesões”.

Estreia a titular de Daniel Bragança

Tiago Fernandes orientou Daniel Bragança na formação do Sporting e foi o impulsionador do empréstimo ao Estoril na época passada (orientou os estorilistas até janeiro de 2020).

O técnico explica que o médio é um jogador “que sabe esperar pela oportunidade, é muito humilde e gosta muito de aprender”.

“Vai saber aproveitar todas as oportunidades que lhe vão ser dadas”, garante, antes de dedicar um enorme elogio ao jovem: “É um miúdo com um talento muito grande, a nível de passe é o melhor que já treinei, percebe bem o jogo e adapta-se com facilidade."

Lesão de Nuno Mendes

Nuno Mendes voltou a lesionar-se no jogo dos quartos de final da Taça da Liga frente ao Mafra.

Segundo Tiago Fernandes, o lateral-esquerdo tem tido “infelicidade em termos de lesões” e a sua ausência retira “juventude e irreverência” ao Sporting.

Ainda assim, o treinador observa que Antunes tem “demonstrado que é um jogador experiente e que dá qualidade ao jogo”.

Regressado de lesão, Nuno Mendes entrou ao intervalo no jogo frente ao Mafra, mas foi substituído passados 20 minutos.