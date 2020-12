Pedro Gonçalves eleito melhor médio de novembro da I Liga

Pedro Gonçalves foi eleito o melhor médio de novembro da I Liga.

O jogador do Sporting recebeu 44,00% dos votos dos treinadores principais da prova. Bateu a concorrência de Stephen Eustáquio (Paços de Ferreira), com 18,00%, e de Sérgio Oliveira (FC Porto), com 13,00%.

Nos três jogos disputados em novembro, Pedro Gonçalves marcou apontou seis golos e uma assistência, tendo sido decisivo para o registo 100% vitorioso do Sporting no mês em causa.

Esta é a segunda vez consecutiva que "Pote" recebe o prémio de melhor médio do mês. O melhor marcador do campeonato (10 golos) também já tinha vencido a votação relativa, conjuntamente, a setembro e outubro.