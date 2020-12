Nuno Mendes com traumatismo na anca

O defesa-esquerdo Nuno Mendes não realizou no treino do Sporting desta quarta-feira. Fez um traumatismo na anca direita na partida contra o Mafra para a Taça da Liga.

Nuno Mendes junta-se no boletim clínico a Jovane Cabral, que cumpre tratamento e ginásio.

O jovem lateral entrou ao intervalo, mas saiu poucos minutos depois.

Os titulares da partida contra o Mafra realizaram, apenas, treino de recuperação, com exceção do guarda-redes Luís Maximiano que fez trabalho de campo com o restante grupo.

Os leões voltam a treinar esta quinta-feira, a partir das 10h00, para preparar a próxima jornada da I Liga contra o Farense.