​As autoridades estarão atentas?

Por entre o reboliço que se verifica todos os dias no nosso futebol, com discussões de todo o tipo à mistura, nem sempre se dá a devida atenção a factos que são verdadeiramente relevantes, e que podem vir a influenciar o futuro.



Um desses factos vem dos últimos dias da semana passada, quando o líder da claque Juventude Leonina, como se sabe ilegalizada por decisão da direção de Frederico Varandas, proferiu ameaças às quais não pode deixar de ser dado o interesse que realmente suscitam.

Mustafá, é esse o nome do referido líder, certamente insatisfeito com o rumo que a equipa de futebol dos leões tem vindo a protagonizar, fez estas afirmações públicas que recordamos: “Imaginem tomarmos uma posição mais radical, que é o que mereciam. É o Alcochete-dois”.

E acrescentou: “Eu tenho aguentado, mas vai chegar a um ponto em que não vou conseguir aguentar”.

Não julgávamos possível que o terrível cenário dos acontecimentos na Academia de Alcochete registados em 15 de Maio de 2018 pudesse um dia vir a ser ressuscitado, em nenhuma circunstância. Afinal, parece que o vírus não desapareceu, e ei-lo aí bem vivo e com vontade de voltar a entrar em ação, tudo dependendo apenas do momento em que Mustafá “não consiga aguentar” os ímpetos malditos dos seus correligionários.

O que aconteceu nesse dia fatídico para o Sporting e para todo o futebol português jamais poderá vir a ter segunda edição. Seria pregar o último prego num caixão que, pelos vistos, não ficou bem enterrado pela justiça portuguesa.

É, pois, o momento de chamar a atenção das autoridades, -de todas as autoridades-, para não olhem para este assunto com indiferença, e muito menos com desdém, na convicção de que Alcochete, só porque existiu, não pode voltar a repetir-se.