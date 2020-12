Instituto São João de Deus "reconhecido" por programa da Federação Internacional de Hospitais

O Instituto São João de Deus (ISJD) foi reconhecido pelo trabalho realizado no contexto da pandemia pelo programa ‘Beyond the Call of Duty for Covid-19’ da Federação Internacional de Hospitais.

“Este reconhecimento é merecido às equipas de profissionais e todos os colaboradores que estão na linha da frente e numa área que é tantas vezes esquecida, como é a saúde menta”, assinala o presidente do ISJD, o irmão Vítor Lameiras.

Num comunicado enviado à Ecclesia, o Instituto São João de Deus refere que recebeu o reconhecimento do trabalho realizado no contexto da pandemia “ao demonstrar iniciativa, agilidade e uma capacidade de inovação sob circunstâncias extraordinárias”.

“É uma dupla alegria: Primeiro porque nos juntamos a outras instituições de Portugal que recebem esta distinção; em segundo porque somos uma das quatro organizações da Ordem Hospitaleira a receber este reconhecimento”, assinala o irmão Vítor Lameiras.

Da Ordem religiosa Hospitaleira foram também reconhecidos dois hospitais da Catalunha, em Espanha, e o Hospital de Viena, na Áustria.

O ISJD contextualiza que o programa ‘Beyond the Call of Duty for COVID-19’, da Federação Internacional de Hospitais, foi lançado para reconhecer hospitais e profissionais de saúde que “foram muito além do que lhes era pedido no contexto da pandemia de Covid-19”.

O Instituto São João de Deus é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) criado para gerir os estabelecimentos hospitalares da Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira e foi fundado a 11 de novembro de 1977.