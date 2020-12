Sérgio Conceição diz que triunfo do FC Porto "peca por escasso"

Sérgio Conceição mostra-se satisfeito com a vitória do FC Porto sobre o Paços de Ferreira, por 2-1, que vale a qualificação para a "final four" da Taça da Liga, mas considera que a diferença devia ter sido maior.

Em declarações à Sport TV, no final do jogo, o treinador salientou que o Paços é uma equipa "que sabe o que faz em campo" e que o Porto teve de saber "desmontar a organização defensiva" do adversário.

"Foi um jogo competitivo, um bom jogo, não espetacular. Tivemos 12, 13 oportunidades claras de golo e podíamos ter saído com outro resultado. Depois, no primeiro remate enquadrado, o Paços faz um golo. Tivemos o jogo controlado e conseguimos um resultado justo que peca por escasso", analisou o técnico portista.



Sérgio fez questão de elogiar o "espírito de grupo fantástico" da equipa, tendo como referência os jogos de aparente menor exigência.

"A nossa referência é, por exemplo, o jogo com o Fabril, da Taça de Portugal. O jogo com o Olympiacos, a resposta que deram, o rigor e organização dos jogadores que entram e percebem a nossa dinâmica com e sem bola. Temos um grupo muito comprometido e muito focado e que me deixa extremamente satisfeito", admitiu.