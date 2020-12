Morreu Nuno Lima Mayer, dirigente do CDS e filho de Adriano Moreira

“O Nuno era um homem bom, amigo, leal. Connosco partilhou inúmeros desafios em nome do CDS, em particular na freguesia da Ajuda, onde era autarca. Um militante de princípios, respeitoso e um lutador incansável por tudo aquilo em que acreditava. Um homem bom e honesto que a política e a amizade nos deu a conhecer”, lê-se na publicação.

Nuno Lima Mayer Moreira, que foi dirigente e autarca pelo CDS e era filho de Adriano Moreira, ex-presidente do partido, morreu esta quarta-feira, vítima de enfarte.

Com 47 anos, Nuno Lima Mayer era casado e pai de três filhos. Além de filho do conselheiro de Estado e ex-líder do CDS, Adriano Moreira, era irmão da deputada socialista Isabel Moreira.

Licenciado em História, com uma pós-graduação de Cultura Portugal, foi professor de História e empresário na área da restauração e eventos.

Quando foi candidato à junta de freguesia da Ajuda, em 2017, era técnico superior de arquivo na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e presidente da ALMA – Ass. Lima Mayer para as Artes, que atribui bolsas para jovens nas áreas Artísticas da Fotografia, Cinema, Teatro e Pintura. “Vive na Ajuda há 19 anos. É um apaixonado pela sua freguesia e por Lisboa”, lia-se na página da candidatura.