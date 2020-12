Chega pede “estabilidade e previsibilidade” para o Natal e campanha eleitoral

O Chega pede previsibilidade nas medidas de contenção da pandemia já anunciadas para o período de Natal. André Ventura diz que é preciso ter em conta os números, mas também a necessidade de não mudar as regras de tal forma que os portugueses deixem de saber o que está em causa.

“Apelámos a que se mantenha o mesmo nível de restrições que já estavam definidas – aliás, foi esse o sentido pelo qual, no último estado de emergência, decidimos alargar logo, apesar de só poder ser 15 dias, a informação de como é que seria, por estabilidade e por previsibilidade”, afirma aos jornalistas depois da reunião com o Presidente da República, nesta quarta-feira.

O líder e único deputado do Chega na Assembleia da República criticou depois algumas das restrições implementadas pelo Governo no âmbito do estado de emergência.

“Não está em causa a desconfiança face ao senhor Presidente do República, mas as restrições que o Governo depois tem regulamentado no estado de emergência. É que nós, na verdade, saímos daqui com um decreto presidencial, mas não sabemos como é que o Governo vai regulamentar e, portanto, o Chega não poderá dar um voto em branco a este estado de emergência”, determinou.