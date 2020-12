Um morto e 13 infetados em surto de Covid-19 em lar de freguesia rural em Avis

Veja também:

Um surto de covid-19 num lar de uma freguesia rural do concelho de Avis (Portalegre) já infetou, pelo menos, 13 utentes e funcionários, registando-se esta quarta-feira a primeira vítima mortal, disse à agência Lusa fonte do município.

“O utente do lar de São Saturnino de Valongo que faleceu estava internado no hospital de Portalegre, tinha 91 anos”, lamentou o presidente do município, Nuno Silva.

De acordo com o autarca, estão infetados “nove utentes e quatro funcionários”, num universo de 32 utentes (contando com os utentes do apoio domiciliário) e cerca de 16 funcionários.

“Este surto surgiu no início do mês”, indicou.

“A Câmara de Avis está a acompanhar esta situação, estamos a articular com as diversas entidades para encontrar soluções e eliminar o problema”, acrescentou.

De acordo com o relatório publicado hoje pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), o distrito de Portalegre conta com um total de 41 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia.

No documento é referido que o distrito regista 546 casos ativos, 1.103 casos recuperados e 29 pessoas internadas nas unidades hospitalares da região.

A lista de casos ativos é liderada pelo concelho de Portalegre, com 165 casos. Seguem-se Marvão, com 76 casos ativos, Castelo de Vide (51), Nisa (43), Crato (39), Gavião (38), Alter do Chão (36), Elvas (23), Campo Maior (19), Monforte (16) e Ponte de Sor (15).

Os concelhos de Arronches e Avis surgem com oito casos ativos cada, Fronteira com sete e o concelho de Sousel não apresenta hoje qualquer caso ativo.

A ULSNA, que sublinha que os dados correspondem ao apuramento das últimas 24 horas e que os mesmos são correspondentes aos apurados por laboratórios públicos, indica ainda que foram feitos até hoje 33.779 testes de diagnóstico no distrito.