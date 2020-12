Portugal preparado para vacinar contra a Covid-19, garante coordenador da "task force"

Veja também:

Portugal está preparado para iniciar a vacinação contra a Covid-19 assim que as primeiras vacinas chegarem, mesmo que isso aconteça na noite de Natal, afirmou esta quarta-feira Francisco Ramos, coordenador do grupo responsável pelo plano.



Seria “intolerável” haver vacinas e não as poder usar imediatamente, disse o antigo secretário de Estado da Saúde, no Parlamento.

Tudo depende agora da decisão da Agência Europeia do Medicamento, que vai reunir-se na próxima segunda-feira, e da decisão da Comissão Europeia, sublinha Francisco Ramos.

“A Pfizer anunciou disponibilidade para, três dias após a aprovação, a vacina ser distribuída, não sei se com o dia de Natal pelo meio. O que posso garantir é que mesmo que essa distribuição ocorra na noite de Natal, no dia 24, teremos as pessoas indicadas e habilitadas para receber as vacinas”, declarou em audição parlamentar.



Como não, neste momento, há uma data para a entrega da vacina, não é possível começar já a fazer marcações para a vacinação, explicou.



As Forças Armadas vão ficar de fora do processo de distribuição das vacinas contra a covid-19, esclareceu hoje o coordenador da ‘task-force’ criada pelo Governo.

“É a empresa que vai entregar as vacinas. A distribuição no continente não será feita pelas Forças Armadas, a responsabilidade do processo de distribuição será dos elementos a colaborar connosco. Não serão veículos das Forças Armadas a fazer essa distribuição, será feita através de organizações e instrumentos certificados e licenciados para isso”, afirmou Francisco Ramos.

O responsável afirma que Portugal terá vacinas suficientes para toda a população - 22 milhões de doses -, mas reafirmou ninguém será obrigado a tomar o fármaco.