Oito detidos na Guarda no âmbito de processos de revalidação de cartas de condução

A Polícia Judiciária deteve oito pessoas na Guarda suspeitas de estarem envolvidas no processo de revalidação de cartas de condução com recurso a atestados médicos falsos, que terão beneficiado cerca de oito mil pessoas.

Os detidos, sete homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 42 e os 74 anos, são suspeitos de integrarem uma associação criminosa, “responsável pela prática de crimes de corrupção no setor privado, falsificação de documentos e outros ilícitos”, de acordo com a nota enviada à redação.

No âmbito da investigação foram feitas três dezenas de buscas e identificados milhares de condutores, dois médicos, três escolas de condução e quatro estabelecimentos comerciais, que serviam de intermediários junto do Instituto de Mobilidade e Transportes.

Os detidos são suspeitos de associação criminosa, prática de crimes de corrupção no setor privado, falsificação de documentos, evasão fiscal e branqueamento de capitais.

Esta operação, que permitiu a “apreensão de relevantes elementos de prova”, contou com a presença de, aproximadamente, cinquenta operacionais daquela polícia, incluindo vários peritos das Unidades Nacionais de Perícia Financeira e Contabilística, de Tecnologia Informática e do Laboratório de Polícia Científica.

Os detidos vão ser presentes às competentes autoridades judiciárias para interrogatório judicial e eventual submissão a medidas de coação.

Até à presente data e no âmbito desta operação denominada “Consulta Zero” já foram constituídas arguidas cerca de 400 pessoas.