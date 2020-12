Nova administração do Hospital da Cruz Vermelha assume funções "de imediato"

O Hospital da Cruz Vermelha elegeu, esta quarta-feira, em assembleia-geral, o novo Conselho de Administração, que integra dois antigos secretários de Estado da Saúde, Francisco Ramos e Manuel Teixeira e entra em funções de imediato.

Francisco Ramos, atual coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, é o novo presidente da Comissão Executiva do Hospital da Cruz Vermelha.

Manuel Ferreira Teixeira, atual presidente da Comissão de Auditoria do Montepio, integra, como vogal, a comissão executiva, que inclui também Donato Ramos, médico e presidente da Associação de Socorros Mútuos João de Deus, Catarina Baptista, investigadora e administradora hospitalar e Carlos Rodrigues da Silva, gestor nomeado pela ParPública, a entidade gestora das participações do Estado.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, foi eleito para o cargo de presidente do conselho de administração do hospital, sem funções executivas.

A assembleia-geral do Hospital da Cruz Vermelha, realizou-se no seguimento da compra pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) de 55% do capital da Sociedade Gestora do Hospital da Cruz Vermelha, formalizada na segunda-feira.