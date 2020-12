Covid-19. Mais 24 casos na Madeira eleva total de infeções ativas para 321

Veja também:





A Madeira assinalou esta quarta-feira 24 casos de Covid-19, elevando o total de infeções ativas para 321, indicou a Direção Regional de Saúde, referindo também o registo de mais uma morte, 17 recuperações e 66 situações suspeitas.

"Hoje há 24 novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 1.112 casos confirmados de Covid-19", expõe em comunicado, esclarecendo que se trata de oito casos importados - seis provenientes do Reino Unido e dois da Região de Lisboa e Vale do Tejo - e 16 de transmissão local.

Entre os novos casos, conta-se dois doentes hospitalizados e um utente e um profissional de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, onde foi identificado um caso de covid-19 na terça-feira.

A Direção Regional de Saúde informa que há mais 17 casos recuperados a reportar, sendo contabilizadas 784 recuperações.

Por outro lado, foi assinalado mais um óbito, elevando para sete o total de mortes associadas ao novo coronavírus no arquipélago.

O número de casos ativos é agora 321, dos quais 72 foram importados e 249 são de transmissão local.

Em relação ao isolamento dos casos positivos, 30 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 276 em alojamento próprio e 15 estão internadas no Hospital Central do Funchal, uma delas nos cuidados intensivos.

Há também a assinalar 66 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, três provenientes da operação de rastreio no aeroporto e 63 relacionadas com contactos com casos positivos.

A Direção Regional de Saúde refere que 1.930 pessoas estão em vigilância ativa e 11.204 viajantes estão a ser acompanhadas pelas autoridades com recurso à aplicação ‘MadeiraSafe'.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 1 de julho, há a reportar um total cumulativo de 121.079 colheitas para teste ao novo coronavírus.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.636.687 mortos resultantes de mais de 73,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.815 pessoas dos 358.296 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.