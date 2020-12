Covid-19: Incumprimento da Pfizer prolonga primeira fase de vacinação

Veja também:

A farmacêutica Pfizer reduz em 20% a quantidade de vacinas para a Covid-19 a distribuir na primeira fase em Portugal, revelou esta quarta-feira o coordenador do grupo de trabalho que elaborou o plano de vacinação.

O incumprimento por parte da farmacêutica foi admitido por Francisco Ramos durante uma audição no Parlamento.

“Nos últimos dias tivemos uma má notícia. A Pfizer não conseguiu cumprir as condições contratualizadas e temos uma redução de cerca de 20% da quantidade prevista entregar no primeiro trimestre, a nível europeu. Há um incumprimento da empresa nessa matéria”, declarou o responsável pela “task force”.

Francisco Ramos admitiu aos deputados que este incumprimento da Pfizer vai atrasar toda a primeira fase de vacinação contra a Covid-19 em Portugal e atirar o prazo inicial de janeiro/março para abril.

“Em diria, neste momento, que janeiro e fevereiro está fora de questão. A única coisa relevante que aconteceu nessa matéria foi o não cumprimento das quantidades contratualizadas com a Pfizer e isso vai levar a que, provavelmente, nos vamos aproximar mais de janeiro a abril do que de janeiro a fevereiro”, disse o coordenador do grupo de trabalho encarregue pelo Governo de preparar o plano de vacinação contra a Covid-19.