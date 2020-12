Covid-19. Farmacêuticos disponíveis para vacinar, mas ainda sem "proposta concreta"

Francisco Ramos chegou, mesmo, a acusar a Associação Nacional de Farmácias (ANF) de ter sido um “obstáculo” ao sucesso, referindo que só conta com as farmácias a partir da segunda fase de vacinação.

É a reação da bastonária da Ordem dos Farmacêuticos às afirmações do coordenador do Plano Nacional de Vacinação (PNV) contra a Covid-19 que, esta quarta-feira, justificou a exclusão das farmácias da primeira fase de vacinação com o que disse ser a “deficiente organização” durante a campanha de vacinação para a gripe sazonal.

“Eu estaria à espera, como cidadã e como bastonária dos farmacêuticos, que o dr. Francisco Ramos, se quer contar com os farmacêuticos, que nos fizesse uma proposta concreta”, sublinha Ana Paula Martins, acrescentando que o coordenador da ‘task-force’ para a vacinação contra a Covid-19 “reuniu connosco 10 minutos, mandou-nos uma carta para comentarmos o plano – coisa que estamos a fazer no dia de hoje”.

Noutro plano, a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos devolve ao ministério da Saúde as críticas relativas aos constrangimentos verificados na vacinação da gripe sazonal.

“Não fomos nós que comprámos dois milhões de vacinas quando eram necessárias, pelo menos, só para os seniores, 2,5 milhões; não fomos nós que não comprámos mais vacinas, porque não tínhamos mais para comprar - porque elas foram desviadas para o SNS - e não fomos nós que deixámos de vacinar 200 mil seniores com as vacinas que nos foram entregues pelo SNS”, argumenta Ana Paula Martins.

“Não ficamos com as responsabilidades do ministério da Saúde, só ficamos com as responsabilidades que são dos farmacêuticos, ponto final, parágrafo”, remata a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos.