Cascais promove Natal em família e paga quarentena a idosos em lares

“Nem todos os idosos têm de passar o Natal fechados em lares , isolados”, justifica a autarquia, revelando preocupação com os efeitos negativos da solidão.

“Criámos a ‘Operação Natal em Família’”, através da qual “criamos espaço para isolamento profilático e possibilitamos a realização de testes, antes do regresso à ERPI [estrutura residencial para pessoas idosas] por parte de cada pessoa idosa”, lê-se na introdução da iniciativa, na internet.





“Sabemos a gravidade que um surto de contágio de coronavírus pode assumir especialmente numa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. (…) Mas a solidão é um risco ainda maior e pode provocar danos cuja cura é mais complicada e para os quais não existe vacina”, sustenta no site onde também pode ser encontrado o formulário de candidatura.

Assim, as famílias com pais institucionalizados em lares no concelho podem inscrever-se e a autarquia paga os testes à Covid-19 e a quarentena em hotéis.

O prazo para a candidatura termina no dia 18, sexta-feira.