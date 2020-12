Bastonário desmente MAI. "Médico do INEM não referiu que a causa de morte foi natural"

As afirmações do bastonário da Ordem dos Médicos contrariam as do ministro da Administração Interna que, esta terça-feira, disse no Parlamento que a certidão de óbito de Ihor Homenyuk apontava "causas naturais".

No entanto, Miguel Guimarães esclarece que o médico do INEM se limita a fazer "apenas a verificação do óbito" e que a certidão que atesta a morte do cidadão ucraniano só poderia ter sido passada pelo Instituto de Medicina Legal, na sequência da autópsia.

Em declarações à Renascença, o bastonário da Ordem dos Médicos sugere que "o ministro da Administração Interna tem um equívoco que lhe criaram e que está a passar uma informação que não é verdadeira".





Aquilo que o MAI disse no Parlamento corresponde à verdade, ou seja, que o INEM passou uma certidão de óbito a Ihor Homenyuk referindo causas naturais?

Aquilo que o ministro ontem disse no Parlamento é da responsabilidade dele. Relativamente àquilo que ele disse, o que lhe posso dizer é que o médico de emergência médica não passa certidões de óbito, faz apenas a verificação do óbito, que é uma coisa completamente distinta.