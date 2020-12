Miguel Oliveira e Telma Monteiro entre os nomeados para atletas do ano

O piloto Miguel Oliveira e a judoca Telma Monteiro integram as listas de nomeados para melhor atleta masculino e feminino do ano, atribuídos pelo CNID-Associação dos Jornalistas de Desporto, revelou o organismo, esta quarta-feira.

Juntamente com o piloto da KTM, vencedor de dois grandes prémios na classe rainha MotoGP, está António Félix da Costa, campeão do Mundo de Fórmula E, ao serviço da DS Techeetah, e Filipe Albuquerque (United AutoSports), vencedor das 24horas de Le Mans e também campeão do mundo em LMP2.



No lote de cinco atletas masculinos, destacam-se ainda Duarte Benavente (Marítimo), campeão do Mundo em Fórmula 2 na motonáutica, e o ciclista João Almeida (Deceuninck-QuickStep), que terminou a Volta a Itália em quarto lugar da geral, depois de 15 etapas com a camisola rosa.

Face à pandemia de covid-19, a lista de atletas femininos é mais reduzida em comparação com a da primeira edição, visto que o CNID "considera que todas as outras, apesar dos seus méritos, ficaram algo longe destas".

Assim, além da vice-campeã da Europa Telma Monteiro (Benfica), lutam pelo prémio a ciclista Maria Martins (Benfica), vencedora de três medalhas nos europeus e mundias de pista, duas de bronze e uma de prata, e a canoísta Joana Vasconcelos (Benfica), que alcançou o ouro na Taça do Mundo.

A votação será feita por um júri constituído por jornalistas e personalidades ligadas ao desporto, assim como os presidentes do Comité Olímpico de Portugal, da Confederação do Desporto e da Fundação do Desporto, com os vencedores a serem conhecidos a 23 de dezembro.

Lista dos atletas masculinos do ano escolhidos:

Félix da Costa - Automobilismo.

Filipe Albuquerque - Automobilismo.

Duarte Benavente - Motonáutica.

João Almeida - Ciclismo.

Miguel Oliveira - Motociclismo.

Lista dos atletas femininas do ano escolhidas:

Maria Martins - Ciclismo.

Telma Monteiro - Judo.

Joana Vasconcelos - Canoagem.