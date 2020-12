Doha organiza Jogos Asiáticos em 2030 e Riade em 2034

Doha vai acolher os Jogos Asiáticos de 2030, mantendo o Qatar na rota dos grandes eventos desportivos, depois do Mundial2022 de futebol, enquanto Riade organizará a edição de 2034, determinou a eleição realizada no Cairo esta quarta-feira.

O anúncio foi feito pelo presidente do Comité Olímpico Asiático, Ahmed al-Fahad al-Ahmed al-Sabah, do Kuwait, depois de um processo conturbado de eleição, devido a falhas no sistema eletrónico de votação.

O Qatar, que já foi palco da principal competição desportiva continental em 2006, voltará a receber os Jogos Asiáticos em 2030, enquanto a Arábia Saudita, o outro país candidato, perdeu a votação. Contudo, organizará o evento em 2034, com al-Sabah a declarar que, hoje, "não existem derrotados".