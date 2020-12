Andebol. Covid-19 adia jogos europeus de FC Porto e Sporting

Os próximos jogos europeus de andebol de FC Porto e Sporting, respetivamente na Liga dos Campeões e na Liga Europeia, foram adiados devido a surtos de Covid-19 nos adversários.

Os dragões confirmaram, no Twitter, que o adiamento do jogo na Polónia, contra o Vive Kielce, que estava marcado para as 19h45 desta quinta-feira, foi adiado devido ao “período de quarentena obrigatório decretado para a equipa polaca”.

Também o jogo do Sporting, previsto para a próxima terça-feira, contra os eslovacos do Tatran Presov, foi adiado pelos mesmos motivos.

Os leões comunicaram que “a formação eslovaca tem neste momento vários jogadores infetados” com a Covid-19.

Não há ainda novas datas para as respetivas partidas.