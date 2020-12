​Morte no SEF. Costa tem de decidir “se está com o país ou está com o amigo”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que o que se passa a propósito das polémicas em torno do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e o caso do ucraniano alegadamente torturado até à morte por inspetores do SEF "é uma vergonha".

“O primeiro-ministro de Portugal tem de tomar uma decisão. Ou está com o país ou está com o amigo”, referindo-se ao ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita de quem António Costa é amigo pessoal, afinaça Raposo.

No mesmo sentido, Jacinto Lucas Pires considera que o facto de um diretor de polícia vir a público anunciar reformas profundas no setor são sinais de “uma fragilidade insustentável” de Eduardo Cabrita.

“Estamos à espera da demissão do ministro”, remata o escritor.