Rodrigo Pinho foi eleito o melhor avançado do campeonato em novembro.

O ponta de lança do Marítimo, de 29 anos, recebeu 23,00% dos votos dos treinadores da I Liga. Atrás de Rodrigo Pinho ficaram Wanderson Galeno (Sporting de Braga), com 17,00%, e de Darwin (SL Benfica), com 16,00%.

Com dois jogos disputados no mês em questão, o avançado brasileiro apontou um golo, na receção do Marítimo ao Benfica.