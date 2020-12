Pepa acredita que faltou "um pouco de felicidade" ao Paços de Ferreira para conseguir levar o jogo com o FC Porto, a contar para os quartos de final da Taça da Liga, para o desempate por grandes penalidades.

Os castores perderam por 2-1, no Estádio do Dragão. Nos minutos finais, Stephen Eustáquio atirou uma bola aos ferros. Em declarações à Sport TV, o treinador do Paços de Ferreira lamentou o "bocadinho assim" que faltou à sua equipa para levar o FC Porto de vencida.

"Disputámos o jogo, fomos competitivos. Faltou-nos ter mais bola e, quando a tivemos, criámos as nossas oportunidades. Com um pouco de felicidade, teríamos levado o jogo para penáltis", assinalou.

Mudanças não tiraram atitude à equipa

Pela densidade competitiva - o Paços de Ferreira jogou com os três grandes numa semana -, Pepa teve de mexer bastante no onze.

Apesar das várias mudanças e da eliminação da Taça da Liga, o treinador ficou agradado com "a grande entrega e atitude do plantel".

"Não estamos aqui por sorte, é trabalho e dedicação, saiu-nos do pêlo. Só temos de estar contentes e felizes, se estamos aqui é por mérito. Sabíamos as dificuldades e tínhamos de estar no nosso melhor. Tentámos de tudo, não conseguimos. Há que virar o foco e com certeza que vamos voltar muito fortes", enalteceu.