Paulo Meneses: "Taça da Liga devia ter sido suprimida esta época"

"O Paços de Ferreira vai defrontar os três grandes no espaço de pouco mais de uma semana e isso é preocupante porque não tem plantel que lhe permita ter elasticidade e pode ter repercussões a nível do campeonato", lamenta o dirigente máximo dos castores.

O presidente do Paços não critica o formato escolhido para a edição desta temporada da Taça da Liga. Mostra-se é preocupado com a sucessão de jogos de uma equipa que encontra Benfica, Sporting e FC Porto, para três competições diferentes, em 10 dias.

Paulo Meneses concorda com Jorge Jesus, que falou da necessidade de dar projeção a esta prova, com a atribuição de um lugar europeu ao vencedor. Ainda assim, considera que, para a presente época, o melhor mesmo teria sido a anulação da Taça da Liga.

O presidente do Paços de Ferreira, que esta quarta-feira defronta o FC Porto nos quartos de final da Taça da Liga, defende, em entrevista a Bola Branca , que a prova devia ter sido suprimida do calendário desta temporada, devido ao excesso de jogos num curto espaço de tempo.

Paços pode ultrapassar campeão nacional

No FC Porto-Paços de Ferreira, os dragões vão tentar o apuramento perante uma equipa com que perderam para o campeonato, no final de outubro. O presidente do clube pacense recorda que não há dois jogos iguais, no entanto está convicto que a sua equipa tem condições para se apurar para a "final four" da Taça da Liga:

"É um erro pensar que há jogos iguais. É preciso pensar jogo a jogo, mesmo que o adversário seja o mesmo, porque os contextos são completamente diferentes, há um conjunto de fatores que irão influenciar o jogo. Os resultados até poderão ser iguais, o que não há são dois jogos de domínio como aquele que aconteceu em Paços de Ferreira. Mas não dúvidas que o Paços de Ferreira tem condições para se apurar, tal como tinha na Taça de Portugal, o que não aconteceu."

Pepa e Paços de Ferreira, renovação desejada





Nesta entrevista a Bola Branca, o presidente do Paços de Ferreira foi questionado sobre o futuro de Pepa, que termina contrato no final da presente temporada. Paulo Meneses garante que tudo vai fazer para garantir a renovação do vínculo do treinador, mas "sem pressa".

"Já falamos da renovação com naturalidade e sem qualquer pressa. Agora se o vamos concretizar ou não, não faço ideia. Quero muito que ele renove com o Paços de Ferreira. E estou convencido que vamos chegar a um entendimento, mesmo que o entendimento possa permitir a saída do treinador, porque não se pode ter o melhor de dois mundos e é preciso conciliar o interesse das duas partes", conclui.

O FC Porto-Paços de Ferreira está agendado para as 18h45 e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.