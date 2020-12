João Henriques. “Saímos com um amargo de boca”

O treinador do Vitória de Guimarães lamenta não ter conseguido chegar à “final four” da Taça da Liga.

“Saímos daqui com um amargo de boca. Na primeira parte a única grande ocasião foi nossa. O Benfica esteve perto da nossa baliza, mas não conseguiu criar uma ocasião real de golo”, referiu João Henriques.

O técnico vimaranense acrescenta que a sua estratégia “passava por atrair a equipa do Benfica para explorar as suas costas”.

“Na segunda parte conseguimos controlar o jogo posicional do Benfica, que teve algumas oportunidades, mas só de grande penalidade conseguiu fazer golo. Nós também já tínhamos tido uma boa oportunidade, que poderia ter dado o segundo golo”.

Nas declarações à Sporttv, Henriques aproveitou para dar troco a Jorge Jesus: “O Benfica não teve 10 ou 15 situações de golo. É preciso ser realista e também respeitar o adversário. Também não me queixei quando noutro desafio joguei no meio campo do adversário”.

O Benfica e o V. Guimarães empataram 1-1 no estádio da Luz. A eliminatória da Taça da Liga decidiu-se nas grandes penalidades a favor dos encarnados.

Já há três equipas apuradas para a “final four”: Benfica, FC Porto e Sporting. A última vaga vai sair do Sp. Braga – Estoril.