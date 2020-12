Mourinho cai no reino de Klopp e perde liderança

O Tottenham, de José Mourinho, perdeu no terreno do Liverpool, por 2-1, esta quarta-feira, e caiu para o segundo lugar da Premier League.

No duelo entre os líderes, os campeões ingleses abriram o marcador aos 26 minutos, por intermédio de Mohamed Salah. Contudo, sete minutos depois, Heung-min Son restabeleceu a igualdade. O jogo parecia destinado ao empate, porém, em cima dos 90, Roberto Firmino deu a vitória ao Liverpool.

Com isto, a equipa de Jurgen Klopp assume a liderança isolada do campeonato inglês, com 28 pontos, mais três que o Tottenham.

As consequências não foram piores para os Spurs porque os terceiros classificados, com 24 pontos, também perderam terreno: o Southampton empatou (1-1) no terreno do Arsenal e o Leicester City perdeu (0-2) na receção ao Everton.

Restantes resultados



Leeds United 5-2 Newcastle



Fulham 0-0 Brighton & Hove Albion

West Ham 1-1 Crystal Palace