Iniesta operado e com quatro meses de paragem

Andrés Iniesta foi operado na terça-feira, devido a uma rotura muscular na perna direita, e vai ficar fora de competição durante quatro meses, anunciou esta quarta-feira o Vissel Kobe, clube japonês que o internacional espanhol representa desde 2018.

Iniesta, que foi operado em Barcelona, lesionou-se no encontro dos oitavos de final da Liga dos Campeões asiática, que decorre no Qatar, frente ao Shangai SIPG, orientado pelo português Vítor Pereira.

O médio ainda alinhou alguns minutos no jogo dos quartos de final, frente aos sul-coreanos do Suwon Bluewings, que a formação japonesa venceu no desempate por grandes penalidades (7-6).

Em comunicado, o Vissel Kobe refere que o período de recuperação prevista é de quatro meses, indicando que ainda não está definida uma data para o regresso de Iniesta ao Japão.

O Vissel Kobe, que nas meias-finais da Liga dos Campeões Asiáticos perdeu por 2-1 com o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, ocupa a 12.ª posição da liga japonesa.