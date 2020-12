Cristiano Ronaldo falha penálti e Juventus perde terreno

A Juventus perdeu terreno na luta pelo título de campeã italiana, esta quarta-feira, ao empatar, por 1-1, na receção à Atalanta.

Um golo de Federico Chiesa, aos 29 minutos, parecia encaminhar a questão para os "bianconeri", porém, ao minuto 57, Remo Freuler empatou. Aos 61 minutos, Cristiano Ronaldo teve a oportunidade de dar a vitória à Juventus, de grande penalidade, mas falhou.

O resultado não afetou a perseguição da Juventus ao líder da Serie A, o AC Milan, dado que os "rossoneri" também tropeçaram.

Com Rafael Leão no onze, os milaneses empataram, por 2-2, no terreno do Génova. Mattia Destro adiantou a equipa da casa duas vezes e Davide Calabria, primeiro, e Pierre Kalulu, da segunda vez, tiveram de ir ao resgate do Milan, que assim perdeu dois pontos.

Quem capitalizou com esses dois empates foi o Inter de Milão, que derrotou o Nápoles, por 1-0. O único golo foi apontado por Romelu Lukaku, de penálti. Mário Rui foi titular do lado napolitano.

Com estes resultados, o AC Milan mantém-se na liderança da Liga italiana, mas agora agora só tem um ponto de vantagem sobre o Inter. A Juventus continua a estar a quatro pontos dos "rossoneri".