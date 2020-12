Cláudia Neto e Jéssica Silva nos "oitavos" da Liga dos Campeões

As portuguesas Cláudia Neto e Jéssica Silva apuraram-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

A capitã da seleção nacional foi titular no triunfo da Fiorentina sobre o Slavia de Praga, esta quarta-feira. Depois do 2-2 na primeira mão, em Itália, La Viola precisava de marcar na República Checa, mas só o fez ao sexto de cinco minutos de descontos, com um cabeceamento certeiro de Daniela Sabatino, na sequência de um livre indireto.

Com a dramática vitória por 0-1, o resultado agregado da eliminatória ficou em 2-3, favorável à Fiorentina, que avança para os "oitavos".

Na véspera, o Olympique de Lyon, pentacampeão europeu, derrotou a Juventus por 3-0, para um resultado agregado de 6-2. Jéssica Silva, ainda a recuperar de grave lesão, não jogou, no entanto já sabe que a sua equipa estará na próxima fase da Liga dos Campeões.