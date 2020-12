Abel Ferreira leva Palmeiras às meias-finais da Taça Libertadores

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, foi a primeira equipa a qualificar-se para as meias-finais da Taça Libertadores, esta quarta-feira, ao vencer por 3-0 na receção ao Libertad, na segunda mão dos "quartos".

O médio Gustavo Scarpa inaugurou o marcador, aos 21 minutos. Coube ao avançado Roni e ao médio Gabriel Menino aumentarem a vantagem durante a segunda parte, aos 68 e 82 minutos, respetivamente, numa altura em que os paraguaios atuavam em inferioridade numérica, devido à expulsão do defesa Ivan Piris, antigo jogador do Sporting, ao minuto 64.

A equipa brasileira, que tinha empatado 1-1 na primeira mão, em Assunção, apurou-se para as meias-finais da Libertadores. Vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os argentinos do River Plate e os uruguaios do Nacional. Os "millonarios" levam vantagem, depois de se terem vencido por 2-0 na primeira mão.

O River Plate, detentor de quatro títulos (1986, 1996, 2015 e 2018), atingiu a final da mais importante prova de clubes sul-americana no ano passado. Foi derrotado por 2-1 pelos brasileiros do Flamengo, que na altura eram orientados pelo treinador português Jorge Jesus.

O Palmeiras conquistou pela única vez a Taça Libertadores em 1999, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, que entre 2003 e 2008 foi selecionador português.