Europa a três dimensões

Em fevereiro se saberá se estes estados de alma têm alguma justificação, o que não invalida a possibilidade de, desde já, se fazerem diversas apreciações.

Na Liga dos Campeões, ao Futebol Clube do Porto coube em sorte a Juventus, o campeão italiano em título, com uma história fantástica, manchada também por alguns momentos que a “vechia signora” não poderá nunca atirar para o caixote do lixo.

Porto e Juventus, ambos bi-vencedores da Taça e de Liga dos Campeões, já se defrontaram por diversas vezes, com saldo positivo para a equipa Juventina, que principiou essa saga com a grande final da Taça dos Vencedores de Taças, em Basileia em 1984 que, apesar da derrota, deu início a tempos áureos dos portistas nas competições internacionais.

Neste momento, nem Porto nem Juventus estão no seu melhor.

No entanto, a dois meses dessa eliminatória, ambas têm espaço para melhorar, pelo que não se afigura adequado atribuir nesta altura favoritismo a qualquer delas.

Na Liga Europa, o Benfica teve um bom sorteio, tendo em conta o mau momento por que passa atualmente a equipa do Arsenal, neste momento no 15º lugar da Premier League, apenas a cinco pontos dos lugares da despromoção. Trata-se de uma situação invulgar da prestigiada equipa londrina, que dificilmente irá recuperar nos dois meses próximos.

Mais favorito nesta altura, cabe ao Benfica confirmar essa superioridade, se, entretanto, também for capaz de melhorar a produção atual.

Ao Sporting de Braga coube em sorte defrontar um adversário complicado.

A AS Roma ocupa atualmente o sexto lugar da Série A, a seis pontos do líder Milão, mas apenas a dois pontos da formação de Cristiano Ronaldo.

Os romanos, treinados pelo português Paulo Fonseca, vivem um momento marcado por futebol de qualidade, e servido por jogadores alguns de nível acima da média.

Em perspetiva temos então seis grandes jornadas europeias, ainda que as equipas portuguesas estejam perante um inconveniente que representa o facto de todas realizarem em casa os desafios da primeira mão.