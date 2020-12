​Arcebispo de Braga apela aos cristãos que celebrem o Natal sem "facilitar"

O arcebispo de Braga refere que este ano a celebração do nascimento de Jesus tem de ser "diferente", mas sem que isso prejudique as celebrações litúrgicas.

Numa carta divulgada online, intitulada "Rezar com o Menino". D. Jorge Ortiga afirma que "não podemos facilitar. Este necessário cuidado não deve, contudo, ofuscar nem sobrepor-se ao Mistério do Natal que, em comunidade, queremos celebrar. O essencial pode ser vivido e, talvez, mais intensamente. É uma oportunidade que não poderemos desperdiçar".

Nesse sentido, pede para se "intensificarem as medidas profiláticas, cumprindo-as escrupulosamente, para que as festas posam ser celebradas".

Quanto à abstenção "da prática tradicional de dar a imagem do Menino a beijar", determinada pela Conferência Episcopal Portuguesa, o Arcebispo de Braga sugere, como alternativa, um momento de oração proposto pelo Departamento Arquidiocesano para a Liturgia. Em seu entender, "nada se perde, recuperamos o sentido desse gesto com outra interpretação".

D. Jorge Ortiga pede ainda uma atenção particular à figura de São José, no Presépio, depois do Papa ter proclamado um Ano Especial (de 8 de dezembro de 2020 até 8 de dezembro de 2021) para celebrar os 150 anos da declaração de São José como Padroeiro da Igreja Universal.