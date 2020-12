Sérgio reage ao sorteio da Champions. "Se queremos estar entre os melhores, temos de competir com os melhores"

Sérgio Conceição encara com normalidade a dificuldade do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde o FC Porto vai medir forças com o campeão italiano, a Juventus.

Em conferência de imprensa, o técnico destaca a história do Porto na prova e recorda que o plantel dos dragões é o que tem menor valor de mercado das 16 equipas ainda em prova.

"Se queremos estar entre os melhores temos de competir com os melhores. Eu li um estudo sobre os diferentes planteis e pelos vistos somos a equipa com menos valor de mercado, mas isso pouco conta para ganhar jogos. Nem isso, nem a história, e essa temos muita", termina.



O campeão italiano visita o estádio do Dragão a 17 de fevereiro para a primeira mão dos oitavos de final da Champions. Já a segunda mão, em Turim, vai realizar-se a 9 de março.