Sérgio Conceição: "Paços de Ferreira foi uma chapada jeitosa, foi pior jogo que orientei"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, classificou o último jogo contra o Paços de Ferreira, derrota para o campeonato, como "o pior jogo" desde que orienta os dragões. O técnico recorda o jogo como "uma chapada jeitosa" e perspetiva uma melhor exibição e um resultado diferente no jogo da Taça da Liga.

"O jogo em Paços foi uma 'chapada jeitosa'. Esse foi o pior jogo que orientei desde que estou no FC Porto. Houve muita coisa mal. Pior que esse jogo é difícil, mas nós estamos a trabalhar individualmente e colectivamente para sermos melhores", começou por dizer.

Ainda assim, Conceição destaca uma equipa do Paços de Ferreira que "vai manter a sua identidade", apesar de mudanças no onze inicial.

"Esperamos um Paços à semelhança do que tem feito, com algumas alterações, mas mantendo a sua identidade. Vamos analisar várias hipóteses para o nosso adversário, mas o importante é estarmos focados na nossa equipa. Percebemos que no último jogo frente ao Paços cometemos muitos erros, erros esses que não queremos voltar a cometer", explica.

Conceição e o FC Porto nunca ganharam a Taça da Liga. O treinador não esconde que o foco é o campeonato e a Liga dos Campeões, mas conquistar o troféu pela primeira vez seria também especial.

"Um prazer especial seria ganhar o campeonato e à Juventus. Claro que ganhar a Taça da Liga é bom e até gostava de ser o primeiro treinador a ganhar essa competição, mas o campeonato é a prioridade. Agora eu tenho sempre o prazer de ganhar títulos", diz.

Segundo o treinador, Pepe está perto da recuperção, enquanto que Zaidu, à partida, ficará de fora: "O Pepe está a evoluir bem, já o Zaidu será difícil estar apto para amanhã".

Sérgio não se mete em renovações

Otávio e Marega são os dois jogadores que estão a poucos meses de terminar contrato com o FC Porto e podem já negociar a saída a custo-zero a partir de janeiro. Sérgio Conceição diz que lhe é igual treinar um jogador com poucos meses de vínculo, ou vários anos.

"Para mim é indiferente treinar um jogador que está a quatro meses de findar contrato ou ainda faltar quatro anos. Eu estou aqui para orientar jogadores, essas decisões passam pela direção, agora claro que tenho a minha opinião", diz.

Questionado sobre um possível ataque a Lucas Veríssimo em janeiro, Sérgio optou por voltar a não falar de mercado, após uma longa pausa para pensar depois da pergunta: "Aquilo que eu disser vai ser tema, por isso, mercado, e volto a repetir, fica à porta do Olival".

O FC Porto recebe o Paços de Ferreira na quarta-feira, às 18h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.