Vacinas, direitos e transições. Conselho de Estado prepara guião para presidência da UE

O Conselho de Estado analisou esta terça-feira à tarde as perspetivas e desafios que se colocam à próxima presidência portuguesa da União Europeia (UE), que arranca a 1 de janeiro de 2021.

O órgão consultivo do Presidente da República esteve reunido de forma remota, em videoconferência, enviando uma nota às redações na qual resume o conteúdo da reunião.

Em três parágrafos, o Conselho de Estado destaca, entre os desafios no curto prazo, a implementação dos planos nacionais de vacinação contra a Covid-19 nos Estados-membros da UE, o "desenvolvimento do pilar europeu dos direitos sociais", a formação e capacitação dos cidadãos europeus para os processos de transição climática e de transição digital e a "atenção às regiões ultraperiféricas".

No comunicado são também salientadas outras questões que o órgão consultivo de Marcelo Rebelo de Sousa considera relevantes nos seis meses em que Portugal estará ao leme do Conselho da UE: a aposta na política externa, com o fortalecimento do multilateralismo e a promoção de parcerias com a Índia, África e na relação com os Estados Unidos da América (EUA).

Os conselheiros de Estado dizem que tudo isto tem em vista "a construção de uma União Europeia como um espaço político e geoestratégico assente em valores fundamentais da dignidade da Pessoa, da Liberdade, da Justiça e da Paz".

Nesta reunião, é ainda indicado no mesmo comunicado, os conselheiros formularam um voto de pesar "muito sentido" pela morte de Eduardo Lourenço, a 1 de dezembro, também ele um conselheiro de Estado escolhido pelo Presidente da República.