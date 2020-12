Marcelo. "É competência do Governo" decidir eventual fusão da PSP e do SEF

O Presidente da República justificou hoje que a razão para a audiência ao diretor da Polícia de Segurança Pública (PSP) se realizar a um domingo se deveu à sua preenchida agenda.

Questionado pelos jornalistas, em Silves, Marcelo Rebelo de Sousa justificou que o diretor da PSP tinha pedido uma audiência “há uma semana” que estaria marcada para o “fim da semana” mas, disse, Magina da Silva “não podia” e por isso “tinha que se antecipar”, adiantou.

“Eu hoje tinha este programa, amanhã tenho Conselho de Estado, no dia seguinte recebo os partidos e portanto a única data possível era ao domingo”, afirmou o Presidente da República à margem da celebração do 190º aniversário do pedagogo João de Deus, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves.

Marcelo Rebelo de Sousa referia-se à audiência de ontem, no Palácio de Belém, ao diretor nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), que não tinha sido previamente divulgada. No final da audiência, Magina da Silva revelou, em declarações aos jornalistas, que abordou com o Presidente da República que estava a ser trabalhada a fusão da PSP com o SEF.