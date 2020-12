"Governo está solidário com a Anacom e com o regulamento" para leilão do 5G

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou esta terça-feira que o Governo "está solidário" com a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e "com o regulamento" e espera que o leilão do 5G "corra bem".

Pedro Nuno Santos falava na audição regimental da comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Questionado pelo deputado do CDS-PP João Gonçalves Pereira sobre se revia na totalidade do regulamento do leilão de quinta geração (5G) elaborado pela Anacom, o ministro começou por dizer que este "é da responsabilidade do regulador".

"Cada um nas suas competências, a Anacom faz o seu trabalho, foi lançado o leilão, vamos esperar pelos resultados do leilão serenamente", acrescentou.