Governo diz que aeroporto do Porto pode crescer e quer aumentar a sua viabilidade

O ministro das Infraestruturas disse esta terça-feira que o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, tem potencial para crescer e que quer aumentar a sua viabilidade com aposta na Portugália.

“O Aeroporto Sá Carneiro é o principal aeroporto do noroeste peninsular e tem potencial para crescer. A TAP tem um papel importante no aeroporto, nunca vai perder e nós vamos tentar, através desta aposta na Portugália, aumentar também a viabilidade, fazermos outro tipo de voos a partir do Porto”, afirmou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, numa audição parlamentar que durou cerca de três horas, sobre o plano de reestruturação da TAP.

“Agora, nós não temos como única obsessão, quando a empresa é publica, que ela dê lucro a todo o custo, mas nós também não podemos transformar a TAP num peso permanente para o aeroporto e é este equilíbrio que nós temos de procurar, a bem do país, a bem das contas públicas, mas obviamente também a bem do território e da coesão territorial”, acrescentou o governante.