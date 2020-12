Sindicato do SEF preocupado com futuro da instituição

O sindicato dos Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras lamenta que o Governo não tenha ainda garantido a manutenção do SEF.

O Ministro da Administração avançou, no Parlamento, que a reforma do SEF arranca já no início de janeiro. Por sua vez, o primeiro-ministro António Costa afastou uma eventual fusão daquela força com a PSP, como chegou a ser sugerido pelo diretor nacional da PSP, Magina da Silva.

Apesar da garantia dada por Costa, o presidente do sindicato, Acácio Pereira, diz não estar descansado.

"Naturalmente que não estou. Há uma série de contradições que têm de ser explicadas", afirma.

"O senhor primeiro-ministro diz que não há fusões, seguidamente o que o senhor ministro da Administração Interna disse na primeira comissão não é de todo coincidente com estas declarações, portanto é legítimo que tenhamos dúvidas."

"Nós dizemos que é um erro desmantelar uma polícia como o SEF. E das declarações que hoje ouvimos do senhor primeiro-ministro, não fica claro se esse vai ser o procedimento ou não", conclui.

Depois de ter afirmado que a reforma do SEF começa já em janeiro, Eduardo Cabrita acrescentou que este processo será coordenado diretamente pelo primeiro-ministro.

O SEF está envolvido numa polémica depois de ter saído um relatório profundamente crítico daquela estrutura no incidente que levou ao homicídio do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk, em março de 2020.