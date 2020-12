Reduzir contactos, ceia alternativa e outras recomendações da DGS para um Natal sem Covid-19

Veja também:

O subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, apresentou esta terça-feira dez regras de ouro para um Natal com menor risco de propagação de Covid-19.

Rui Portugal apela, em conferência de imprensa, a que os portugueses limitem os contactos familiares aos coabitantes, ou no máximo a quatro ou cinco pessoas foram da "bolha" familiar durante as festas de Natal e Ano Novo.

"Não é obrigatório que o Natal se comemore na ceia de Natal. Pode-se comemorar, num momento de exceção num almoço de Natal, na véspera. Um exemplo: em minha casa há uma pessoa que comemora o aniversário nesta época e a comemoração desse aniversário é ao pequeno almoço e sempre foi ao pequeno almoço", afirma.

O responsável pela DGS alerta que as cozinhas são, nesta altura de encontros, “locais de alto risco”.

1 - Cumprir todas as regras que estejam em vigor relativamente ao nosso concelho, região ou país;

2 - Se estiver doente, se conhecer alguém com sintomas ou que tenha sido vetado a isolamento profilático, têm de cumprir as regras. Os que lhe estão próximos têm o dever de lhes prestar assistência;

3 - Reduzir os contactos antes e durante da época festiva. Quatro ou cinco pessoas além dos coabitantes;

4 - Em todos os contactos, reduzir todo o tempo de exposição. Em vez de estarmos reunidos cinco ou seis horas, reduzir para uma ou duas. Saber usar os espaços exteriores;

5 - Reduzir os contactos familiares. Família deve ser considerada os coabitantes;

6 - Devemos limitar os contactos com visitas rápidas no quintal ou no patamar das escadas;

7 - Distanciamento físico em todas as ocasiões. As cozinhas serão nesta altura locais de alto risco;

8 - Espaços arejados e maiores são de maior proteção, mas não são isentos de risco;

9 - Lavar e desinfetar as mãos frequentemente, cumprir a etiqueta respiratória, utilização da máscara de forma adequada em espaços fechados ou no exterior se não for garantido o distanciamento;

10 - Objetos comuns: atenção à partilha de talheres e copos. Utilização moderada de todo o tipo de substâncias que possam trazer maior afetividade.

Foram registadas mais 84 mortes e 2.638 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde a chegada da pandemia ao país estão confirmados um total de 5.733 óbitos e 353.576 casos do novo coronavírus.

