Mais 84 mortes e 2.638 casos de Covid-19 em Portugal. Número de internados desce

Foram registadas mais 84 mortes e 2.638 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde a chegada da pandemia ao país estão confirmados um total de 5.733 óbitos e 353.576 casos do novo coronavírus.

O maior aumento de novos casos ocorreu na faixa etária entre os 20 e os 29 anos, com 413 infeções no espaço de um dia. Quase 70% das mortes (57) foram de pessoas com mais de 80 anos.

O número de pessoas internadas nos hospitais portugueses desceu, em comparação com o dia anterior.

Há agora 3.206 internados com Covid-19, uma descida de 48. Em cuidados intensivos, estão 506 pacientes, menos sete em relação ao balanço de segunda-feira.